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Под звуки военной канонады новогодняя елка Донецка зажгла огни

опубликовано alex1943 в Сб, 24/12/2016 - 22:35 Новость: тема тэги гео
elka
В пятницу, 23 декабря, вечером в центре Донецка зажгли новогоднюю елку. Несмотря на обстрелы и блокаду, центр города украшен к праздникам. Открытие главной новогодней елки ДНР собрало на центральной площади Донецка – площади Ленина – около 10 тысяч горожан, было много детей.

На открытии главной праздничной елки Республики всех желающих угощали чаем и сладостями. Высота новогодней елки достигает 23 метров. Она украшена светодиодной гирляндой длиной более трех километров.

Возле самой елки, где собрались дети, грохот обстрелов, которые традиционно начинаются с наступлением темноты, не было слышно из-за громкой музыки, однако стоило отойти немного в сторону, и война напоминала о себе доносившимися со стороны разрушенного аэропорта выстрелами и взрывами.

Горожане признают: праздничной иллюминации в преддверии 2017 года в Донецке стало заметно больше, чем в прошлом году. Сквер Первомайский, за памятником Ленину, украсила новая иллюминация — 21 светодиодное деревце. Огни на них не гаснут и впечатление такое, что цветут плодовые деревья. В сквере установлены сказочные светящиеся фигуры, к ним стоит очередь желающих сфотографироваться. А еще на главной площади Донецка появилась ледяная скульптура — герб ДНР. Это самый популярный объект для съемки.

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