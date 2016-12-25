Сводка событий в Сирии за 24 декабря 2016 года

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждались урегулирование сирийского конфликта и подготовка к саммитам ЕврАзЭС и ОДКБ.«На совещании обсуждалась ситуация в сирийском урегулировании с учетом завершившейся операции сирийских вооруженных сил по освобождению Алеппо от боевиков, а также ход подготовки к возможной встрече в рамках сирийского урегулирования в Астане», — сообщил Песков.

Президенты России и Ирана провели телефонный разговор. Подчеркнуто, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению Алеппо от боевиков - это важный шаг на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране.

Лидеры условились продолжить тесную координацию в вопросах содействия достижению политического урегулирования сирийского кризиса. В частности, речь идет о проведении в Астане переговоров заинтересованных сторон для выхода на конкретные договоренности.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1075. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94.

За сутки зафиксировано 36 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (22), Алеппо (7), Дараа (4), Хама (2) и Кунейтра (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара выступает против каких-либо автономий на севере Сирии, сообщает Anadolu. «Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии», — сказал он на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.

Эрдоган намерен обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом создание в Сирии зоны, свободной от террористических организаций. «Нам надо создать в Сирии зону, свободную от террористов, безопасную зону, а еще и бесполетную зону. После 20 января в США начинает работать новое руководство. С ним мы это обсудим», — сказал он.

Президент Турции Эрдоган обвинил руководство ЕС в нарушении обещаний по оказанию помощи сирийским беженцам. «В Евросоюзе обещали, что уже к 1 июля выделят на поддержку беженцев €3 млрд., тогда как по состоянию на сегодняшний день выделено лишь €677 млн. Эти средства выделяются не Турции, а беженцам, через международные и правозащитные структуры. Где же эти средства? Их нет»,— заявил турецкий лидер на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.

Эрдоган предположил, что лидеры Евросоюза «не думают о гуманизме и интересах людей». «Только на нужды беженцев Турция потратила $20 млрд.»,— отметил президент, добавив, что это «немалая сумма». «Где же "богатый Запад"? Почему мы не видим шагов по защите прав человека?»— задал риторический вопрос Эрдоган.

Алеппо. В пункте временного размещения жителей, в районе Аль-Азизия, нуждающимся передано около двух тонн гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия кварталы Джамария Харб эль-Захра и Лерамон в городе Алеппо.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Шурфа, Ашрафия, Джамаия Фатх и школу Хикма в городе Алеппо и н.п. Дахия Аль-Асад.

В квартале Ас-Суккари в школе взорвалась заложенная боевиками бомба, что привело к возгоранию склада с боеприпасами. В результате произошедшего два мирных жителя погибли и 33 получили ранения.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.

По видеозаписям установлено, что к расстрелу пленных военнослужащих САР причастны «умеренные» группировки "Харакат Нуриддин аз-Зинки" и "Ахрар аш-Шам". При этом террористическая группа "Харакат Нуриддин аз-Зинки", получает из США противотанковые ракетные комплексы.

Впервые за четыре года в освобожденном Соборе святого Ильи в Алеппо пройдет Рождественская служба

Отмечены боестолкновения у военно-воздушной академии.

Российские саперы продолжают работать в восточных кварталах Алеппо.

Сирийские СМИ сообщают о возможном наступлении проправительственных сил в южных районах провинции.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Махарада и Хама.

Отмечено боестолкновение на северо-западе провинции в н.п. Хирбет Ан-Накус.

Хомс. Авиация коалиции у города Пальмира уничтожила автомобиль и артиллерийскую батарею ИГ.

Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Мейда, Барза, Бузайна, Кафер-Батна, Мазраад – Махмуд, Хауш –Эль-Фаддалия, стадион Эль-Абасийин, больницу Ибн-эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин, ферму и участок автомагистрали в районе н.п. Хараста, участок автомагистрали в районе населенного пункта Дума.

Прочие террористы обстреляли н.п. Хауш-Насри, Хауш-Харабу, Джобар и Арбил.

Боевики исламистских группировок отравили источники питьевой воды дизельным топливом, в результате чего подача воды в дома Дамаска остановлена на несколько дней. Родники Аль-Фиджа, обеспечивающие сирийскую столицу водой, расположены на территории, контролируемой исламистами, близ н.п. Сук-Вади-Барада к северо-западу от Дамаска, в гористой местности у границы с Ливаном.

Боевики группировок "Джейш аль-Ислам" и "Файлак ар-Рахман" предприняли безуспешное "Рождественское наступление" на позиции САР в районе сельскохозяйственных угодий Хазрама в Восточной Гуте.

Убит командир группировки "Джейш аль-Ислам" - Ali Kabkab.

Боевики "Джабхат Фатх аш-Шам" и "Ахрар аш-Шам" сдали правительству н.п. Бейт-Сабир, Битима и Кафр-Хаур у границы Голанских высот и оазиса Западная Гута. Боевикам в н.п. Бейт-Джинн, отказавшимся уходить из поселка, дано время на раздумья до воскресенья. В случае повторного отказа САА начнёт штурм их позиций.

Кунейтра. Боевики обстреляли н.п. Карфа.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Джаба, Намер, Хирбат-Эль-Газала, Шейх-Мискин.

Дейр-Эз-Зор. В городе идут тяжелые бои в кварталах Аль-Хувейка, Ар-Рашдия, Аль-Муазафин и Аль-Макабер, а также в районах Панорама, Теллет Умм Аббуд и в окрестностях аэродрома Теллет Ар-Рувад.

ИА «Аль-Масдар» сообщает о значительных подкреплениях, переброшенных боевиками ИГ к Дейр-Эз-Зору.

Ракка. Отряды SDF очистили от боевиков ИГ еще два населенных пункта (Фото 2).

У города Ракка авиация коалиции уничтожила 10 тактических подразделений, семь боевых позиций, три автомобиля, заминированный автомобиль и повредила маршрут поставок ИГ.