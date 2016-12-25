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Нетаньяху не желает видеть Гройсмана

опубликовано alex1943 в Вс, 25/12/2016 - 10:16 Новость: тема тэги гео
GROJS
На следующей неделе планировалась встреча премьер-министров Израиля и Украины, но Израиль отменил визит. Такое решение было принято в знак протеста против того, что Украина проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил израильский новостной интернет-ресурс «Уай-нет».

Запланированный на следующую неделю визит главы украинского правительства Владимира Гройсмана в Израиль отменен премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.
«Решение отменить визит было принято в знак протеста против того, что Украина, обычно очень дружественно настроенная по отношению к Израилю, проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН», — говорится в публикации, в которой не указывается источник информации.

Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху накануне объявила, что не будет выполнять резолюцию.

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