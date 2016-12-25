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Вечная Память погибшим сегодня нашим товарищам

опубликовано Марат Мусин в Вс, 25/12/2016 - 10:22 Новость: тема тэги гео
Сегодня в Сочи потерпел катастрофу военный борт ТУ-154МО. Погибли все находившиеся на борту военнослужащие, артисты ансамбля Александрова и наши коллеги - журналисты. Мы потеряли своих друзей - замечательный экипаж во главе с прекрасным молодым офицером, отцом троих малолетных детей, майором Романом Волковым. Царство небесное, Вечная память!
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Марат Мусин

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