Партнеры Мы в соцсетях

Главная Вечная Память погибшим сегодня нашим товарищам опубликовано Марат Мусин в Вс, 25/12/2016 - 10:22 Новость: тема тэги гео Сегодня в Сочи потерпел катастрофу военный борт ТУ-154МО. Погибли все находившиеся на борту военнослужащие, артисты ансамбля Александрова и наши коллеги - журналисты. Мы потеряли своих друзей - замечательный экипаж во главе с прекрасным молодым офицером, отцом троих малолетных детей, майором Романом Волковым. Царство небесное, Вечная память! :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

Марат Мусин О себе

Стратегии, аналитика, экспертиза Об авторе подробнее