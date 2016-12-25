Пришла зима тревоги вашей, свидомиты!

Эксперты Московского бюро по правам человека представили доклад о ситуации на Украине. Судя по их выводам, жить Укропии осталось совсем недолго. Страна эта может окончательно распасться уже нынешней зимой.

По мнению политолога Евгения Сатановского, на Украине происходит сейчас то же, что в некоторых странах Ближнего Востока: официальная власть контролирует в основном столичный регион, а де-факто, страна уже фактически распалась на части. Так, Киев не контролирует Днепропетровскую область, которая принадлежит Коломойскому. В зоне его же влияния Запорожье, Херсон, Николаев и отчасти Одесса. Западные области тоже делают, что хотят и живут как хотят.

Легитимация сложившейся ситуации, считает доктор исторических наук Александр Кобринский, может занять или несколько недель в случае относительно мирного «развода» или растянется на годы кровавой гражданской войны. С неизбежным вмешательством заграницы. Ведь и Польша, и Венгрия, и Румыния, и даже маленькая Словакия, постараются урвать свой кусок.