Грозит ли Белоруссии майдан?

Мы привыкли относиться к Белоруссии как к острову стабильности и порядка в бушующем море современности. Однако и оттуда в последнее время приходит всё больше тревожных известий. Только за последние 30 дней белорусская непримиримая оппозиция предприняла две попытки создания милитаризованных отрядов.

Сначала движение «Молодой фронт» организовало мероприятие с присягой своих бойцов на верность националистическим идеям. Потом участники Белорусского национального конгресса (БНИ) заявили о формировании военного комитета. В стране активно действуют так называемые спортивно-патриотические организации, в том числе клуб «Ваяр», где молодёжь обучают стрельбе, штурму и обороне зданий. В социальных сетях также учат установке гранат-растяжек и тому подобным «премудростям».

Корни всех этих националистических организаций – на украинской территории. К тому же многие из белорусских радикалов уже получили боевой опыт в Донбассе. Да и сейчас в зоне АТО действует вооруженное формирование «Погоня», состоящее из белорусских граждан, действующих на стороне бандеровских карателей.

Налицо подготовка открытия «белорусского фронта» в дополнение к украинскому. А там, глядишь, полыхнёт в Молдавии, в Прибалтике. Да мало ли ещё где. Вот вам и масштабная европейская война.