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«Небратья» в Киеве пока что в большинстве

опубликовано alex1943 в Вс, 25/12/2016 - 10:47 Новость: тема тэги гео
opros
Оппозиционный украинский тележурналист Александр Мединский решил поинтересоваться: кто ближе жителям Киева - русские или американцы? С микрофоном он вышел на улицы столицы, задавая этот вопрос встречным киевлянам различных возрастов.

Результаты опроса можно разделить на три группы. Меньшинство – главным образом пожилые киевляне заявили, что ближе им, конечно же, русские. Это мнение поддержал только один молодой человек. Часть опрошенных уклонились от прямого ответа. А большинство – в возрасте примерно от 20 до 40 лет заявили, что ближе им, конечно же, американцы.

Эти факты свидетельствуют о том, что небратские отношения к России и русским, по крайней мере, в Киеве пока что превалируют. На этом фоне странно слышать разговоры иных украинских деятелей о том, что Россия, после того как Запад умывает руки, должна взять на себя заботу о разрушенной Украине.

С какого, стесняюсь спросить, перепугу? Зачем России нужны миллионы русофобски настроенных украинцев, которые пожить за чужой счёт всегда готовы, но и случая всадить нож в спину не упустят.


Василий Семёнов

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