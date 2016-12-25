Кристина и Малинин на Украину собрались

Война в Донбассе послужила катализатором для определения того, с кем и на чьей стороне выступают культурные деятели и мастера культуры Российской Федерации. Одни из них наподобие Андрея Макаревича беззастенчиво развлекают оккупантов Донбасса и карателей из ВСУ и других вооружённых формирований.

Другие, такие как Иосиф Кобзон, постоянно выступают с концертами для жителей и защитников Народных Республик, стараются помогать им не только своим искусством, но и материально. В их числе следует назвать писателей Захара Прилепина, Александра Проханова. Сергея Шаргунова. В прифронтовых городах неоднократно пела Вика Цыганова, приезжает на гастроли Денис Майданов, да и целые творческие коллективы, включая театральные и цирковые.

А вот Александр Малинин и Кристина Орбакайте, судя по распространяемым афишам, собрались в концертный тур по небратской Украине. Характерно, что никто из творческого клана Пугачёвой и её друзей, не удосужился ни разу побывать в ДНР и ЛНР. А вот спеть свидомой публике, они оказывается, готовы.

С одной стороны, это можно представить как восстановление культурных связей, разорванных по вине Киева. А с другой, это выглядит примерно так, как если бы какой-либо артистический коллектив из России поехал развлекать боевиков, так называемой, сирийской оппозиции.

Впрочем, ещё посмотрим, как московских гастролёров примут украинские экстремисты.