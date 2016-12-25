Самолет Ту-154 Минобороны РФ рухнул в акватории Черного моря

В полутора километрах от черноморского побережья г.Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"При выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в 5.40 (мск), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа", - информирует военное ведомство.

В Минобороны подтверждают, что на борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" артисты ансамбля им. Александрова и 9 представителей российских СМИ.

Трое журналистов Первого канала: "Корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и Александр -сообщила пресс-секретарь канала Лариса Крымова. "В списке пассажиров значатся три человека с принадлежностью к редакции телеканала "Звезда". Это съемочная группа", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник на телеканале, "съемочная группа была дежурная". "Всегда остается одна группа на дежурство. Это был внезапный, незапланированный вызов".

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что спасателям пока не удалось обнаружить выживших в районе падения самолета.

"К сожалению, более чем за час поисковых работ не удалось обнаружить ни одного плота. При этом найдено несколько обломков разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км от береговой линии", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в предполагаемом районе падения обнаружено несколько масляных пятен, которые могли быть, предположительно, следствием крушения лайнера

Как сообщил информированный источник в экстренных службах, у находившихся на борту людей шансов выжить практически не было,.

Лайнер разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. Экипаж сигналов бедствия не подавал.