Большая потеря. Самолет Ту-154 с 91 человеком на борту упал в Черное море

Самолет Ту-154 Минобороны потерпел крушение, упав в Черное море.

На борту самолета находился 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира - музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты. Борт летел в Сирию, на авиабазу Хмеймим.

Обломки Ту-154 обнаружены в море, в полутора километрах от побережья, сообщили в Министерстве обороны. Самолет вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и взял курс на сирийскую Латакию. В Сочи самолет совершил промежуточную посадку: его заправили и подготовили к дальнейшему перелету. В 5:20 утра по московскому времени он взлетел и через несколько минут исчез с экранов радаров.

К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы Минобороны России и других федеральных ведомств. В самолете находились девять человек СМИ, артисты ансамбля имени Александрова и военнослужащие вооруженных сил российской федерации.

Шансов выжить у пассажиров и экипажа практически не было.