Пастор секты Турчинов призвал жителей страны «404» праздновать Рождество 25 декабря

Государственный преступник начавший геноцид Донбасса, пастор тоталитарной секты, а ныне глава Совета национальной безопасности и обороны бывшей Украины Александр Турчинов призвал праздновать Рождество 25 декабря вместе с Европой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Не думаю, что нам надо ждать, пока Верховная Рада определится с тем, чтобы официально сделать сегодняшний день праздничным, а уже начинать праздновать Рождество вместе с другими странами. Празднуем Рождество сегодня, 25 декабря, вместе со всей Европой, вместе со всем миром!», — написал моральный урод Турчинов.

Также пастор отметил, что называть этот день «католическим» некорректно.

«Во-первых, раскол на католиков и православных состоялся более чем через пятьсот лет, в 1054 году. Во-вторых, сегодня в этот день празднуют Рождество не только католические и протестантские церкви, но и много православных церквей по всему миру. Весь цивилизованный мир празднует Рождество по Григорианскому календарю, по которому и мы живем. Юлианский календарь, который имеет несоответствие более чем в 14 суток между астрономическим и календарным временем зимнего солнцестояния, уже „немножко“, на каких-то 2000 лет, устарел…», — заявил член преступной хунты.