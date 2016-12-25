Главная

Пастор секты Турчинов призвал жителей страны «404» праздновать Рождество 25 декабря

опубликовано vinodelov в Вс, 25/12/2016 - 14:49 Новость: тема тэги гео
Пастор Турчинов

Государственный преступник начавший геноцид Донбасса, пастор тоталитарной секты, а ныне глава Совета национальной безопасности и обороны бывшей Украины Александр Турчинов призвал праздновать Рождество 25 декабря вместе с Европой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Не думаю, что нам надо ждать, пока Верховная Рада определится с тем, чтобы официально сделать сегодняшний день праздничным, а уже начинать праздновать Рождество вместе с другими странами. Празднуем Рождество сегодня, 25 декабря, вместе со всей Европой, вместе со всем миром!», — написал моральный урод Турчинов.

Также пастор отметил, что называть этот день «католическим» некорректно.

«Во-первых, раскол на католиков и православных состоялся более чем через пятьсот лет, в 1054 году. Во-вторых, сегодня в этот день празднуют Рождество не только католические и протестантские церкви, но и много православных церквей по всему миру. Весь цивилизованный мир празднует Рождество по Григорианскому календарю, по которому и мы живем. Юлианский календарь, который имеет несоответствие более чем в 14 суток между астрономическим и календарным временем зимнего солнцестояния, уже „немножко“, на каких-то 2000 лет, устарел…», — заявил член преступной хунты.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!