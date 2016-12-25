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Украинской дипломатией управляют дебилы, — Вадим Рабинович об отношениях хунты с Израилем

опубликовано vinodelov в Вс, 25/12/2016 - 16:04 Новость: тема тэги гео
Вадим Рабинович

Нелюди захватившие власть на Украине не только преступники, но еще и совершенно некомпетентные люди, которые не дружат со своей головой.

В частности, события, связанные с участием Украины в принятии антиизраильской резолюции ООН, прокомментировал народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

«Украина проголосовала за антиизраильскую резолюцию в ООН. Этот „важный“ для нашей страны документ отрицает право Израиля на Иерусалим и Стену плача. Хотя Трамп просил этого не делать, администрация президента Обамы, которая сейчас уходит, решила иначе. Теперь о результатах: Израиль ввел безвизовый режим с Украиной, который теперь под угрозой; Израиль дал право на 20 тысяч рабочих мест для украинцев — это теперь может быть пересмотрено; Израиль помогал Украине в военной сфере последние два года. Можно продолжать этот список, но зачем! Об очередном ухудшении отношений с Трампом и говорить не приходится», — написал на своей странице в социальной сети Facebook Вадим Рабинович.

Он также напомнил, что «Израиль взял на бесплатное лечение сотни детей из чернобыльской зоны и десятки пострадавших в АТО бойцов. А вот чем помог нам Сенегал, который подал эту резолюцию, как-то не очень помню. Может, МИД подскажет?».

«У меня вопрос, — пишет народный депутат, — сколько еще украинской дипломатией будут управлять дебилы, которые работают против самих себя, против нас? Особенно чудненько это было создать за неделю до визита Гройсмана в Израиль. Люди! За что нам все эти придурки? Праздник идиотов! Напомню одну мудрость: когда Бог хочет наказать человека — он лишает его разума!», — резюмировал Вадим Рабинович.

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