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Бутафорский отвод вооружений ВСУ

опубликовано alex1943 в Вс, 25/12/2016 - 17:33 Новость: тема тэги гео
tank wsu
Из Авдеевки в Красноармейск (расстояние между этими, занятыми украинскими военными, городами Донбасса - около 50 километров) 25 декабря, в 10 часов утра, выехала колонна в составе пяти армейских тягачей. Каждый из тягачей тащил за собой нечто похожее на артиллерийское орудие, укрытое брезентом.

Вскоре удалось установить, что тягачи украинской армии тащат на буксире не пушки, а сделанные из дерева бутафорские макеты гаубиц Д-30.

Представление с бутафорией командованию ВСУ понадобилось, чтобы изобразить выполнение Минских договоренностей, в которых украинскую сторону обязали отвести тяжелые вооружения от линии фронта на расстояние, превышающее предельную дальность тяжелых артиллерийских залпов.

Бутафорским отводом тяжелой артиллерии командование украинской армии не случайно занялось в преддверии Новогодних праздников, чтобы показным миролюбием снова пустить пыль в глаза международным наблюдателям и масс-медиа.

Между тем, разведке армии ДНР известно, что на самом деле настоящие артиллерийские орудия и боевую технику командование ВСУ именно сейчас не отводит, а наоборот, расставляет вдоль всей линии фронта, укрывая ее от посторонних глаз средствами зимней маскировки.

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