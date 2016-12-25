«Киев? А почему вы больше не майданите и не скачете?» - жители Авдеевки украинским журналистам

Жители оккупированного украинскими войсками еще в 2014 году города Авдеевки, совсем не рады видеть на своей земле украинских журналистов, потому что их ассоциируют с киевской властью. Об этом пишет киевский журнал «Новое время» в репортаже по итогам поездки в этот прифронтовой город, расположенный всего в 12 километрах от Донецка.

«Вот муж с женой идут проведать в частный сектор прикованную к постели мать. Узнав, откуда прибыл корреспондент НВ, мужчина озлобился: «Киев? А почему вы больше не майданите и не скачете?» До войны он работал в Донецке, на Донбасс Арене. Теперь устроился на Авдеевский коксохим. «На Майдане говорили: Янукович — коррупционер. А Порошенко чем лучше? Он продал свои заводы?», - так повествует о настроениях жителей Авдеевки киевский журнал.

В публикации говорится, что, конечно, кроме людей, которые «проклинают майдан, армию и нынешнюю власть», в Авдеевке есть и «и те, кто открыто называет себя патриотом Украины», однако таких мало.

«Но людей, не скрывающих свои взгляды в городе немного. Основная масса отмалчивается, коротко роняя: мол, устали от войны, хотим мира возврата прежней жизни», - пишут журналисты, побывавшие в Авдеевке.

До войны, развязанной киевским режимом на Донбассе весной 2014 года, в Авдеевке проживали 35 тысяч человек, а сейчас - на 13 тысяч меньше. Последний год на территории промышленной зоны города, которую незаконно захватили ВСУ (это была нейтральная, так называемая «серая зона») идут бои. С оборудованных позиций на «промке», украинские оккупанты постоянно обстреливают Донецк и Ясиноватую.