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«Гид пессимиста» на 2017 год от «Bloomberg»: президент России Путин получит контроль над Украиной

опубликовано vinodelov в Вс, 25/12/2016 - 18:26 Новость: тема тэги гео
Блумберг

Предсказания от экспертов одного из двух крупнейших провайдеров финансовой информации -американской компании «Bloomberg» сбываются с завидной закономерностью. В частности, только в «Bloomberg» еще год назад говорили о неизбежной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также прогнозировали выход Великобритании из Евросоюза.

На новый, 2017 год, эксперты «Bloomberg» составили не менее интересный «Гид пессимиста», который предсказывает: контроль президента Путина над Украиной, политический кризис в Европе, популярность Трампа в США и противостояние с Китаем.

В прогнозах говорится о том, что именно в 2017 году может состояться некое «Ялтинское соглашение» номер два. Германии предстоит сделать серьезный выбор — встать во главе военного обеспечения Европы против РФ, или же согласиться разделить сферы влияния в Восточной Европе. Во втором случае «…Путин отзовет своих хакеров, не будет нарушать воздушное пространство и прекратит вмешательство в дела США и Европейского Союза. А в ответ на такие действия Меркель и Трамп признают власть России над Украиной, Белоруссией и Сирией».

Что касается Европы, то прогноз таков: в 2017 году победу на президентских выборах во Франции получит Марин Ле Пен. Она проведет референдум о выходе Франции из Евросоюза. Придет конец Шенгенской зоне. Ангела Меркель проигрывает выборы в Германии, а в Греции продлится экономический кризис.

Про США прогноз таков: произойдет взрывной рост симпатий к новоизбранному президенту Дональду Трампу по причине серьезной налоговой реформы, которую он проведет. Ему также удастся приостановить членство США в НАТО, а затем и в ООН.

В принципе, прогноз не такой уж пессимистичный, посмотрим, сбудется ли…

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Автор (или псевдоним)
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