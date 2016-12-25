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Террористы карбата ОУН выставили на выставку украденный дорожный указатель

опубликовано vinodelov в Вс, 25/12/2016 - 19:08 Новость: тема тэги гео
Выставка нацистов. Террористы карбата ОУН выставили на выставку украденный дорожный указатель

Украинско-фашистские оккупанты Донбасса из карательного бандформирования ОУН (Организация украинских националистов) делают выставки в различных городах Украины.

В качестве экспонатов нацисты выставляют отдельные виды вооружения и собственные фотографии с мест преступления, где они мародерствовали и терроризировали мирное население на оккупированной территории ДНР.

Известно, что террористическая группировка ОУН находилась в Песках, пригороде Донецка. Там бандеровские оккупанты занимались кражами личного имущества местных жителей, которые сбежали от украинских бандитов. Конечно же, недобитки не выставляют напоказ награбленное имущество, но в Запорожье не постеснялись выставить украденный дорожный указатель, означающий окончание территории города Донецка.

Впрочем, жители самого Донецка сильно не расстроятся от отсутствия этого дорожного указателя, хотя бы из-за того, что он на чуждом для дончан — украинском языке.

Выставка нацистов. Террористы карбата ОУН выставили на выставку украденный дорожный указатель
Выставка нацистов. Террористы карбата ОУН выставили на выставку украденный дорожный указатель
Выставка нацистов. Террористы карбата ОУН выставили на выставку украденный дорожный указатель
Выставка нацистов. Террористы карбата ОУН выставили на выставку украденный дорожный указатель
Выставка нацистов. Террористы карбата ОУН выставили на выставку украденный дорожный указатель
Выставка нацистов. Террористы карбата ОУН выставили на выставку украденный дорожный указатель
Выставка нацистов. Террористы карбата ОУН выставили на выставку украденный дорожный указатель

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Денис Виноделов

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