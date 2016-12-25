Украинско-фашистские оккупанты Донбасса из карательного бандформирования ОУН (Организация украинских националистов) делают выставки в различных городах Украины.

В качестве экспонатов нацисты выставляют отдельные виды вооружения и собственные фотографии с мест преступления, где они мародерствовали и терроризировали мирное население на оккупированной территории ДНР.

Известно, что террористическая группировка ОУН находилась в Песках, пригороде Донецка. Там бандеровские оккупанты занимались кражами личного имущества местных жителей, которые сбежали от украинских бандитов. Конечно же, недобитки не выставляют напоказ награбленное имущество, но в Запорожье не постеснялись выставить украденный дорожный указатель, означающий окончание территории города Донецка.

Впрочем, жители самого Донецка сильно не расстроятся от отсутствия этого дорожного указателя, хотя бы из-за того, что он на чуждом для дончан — украинском языке.