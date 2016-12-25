Украинские оккупанты занимают дома жителей «освобожденного» ими поселка Новолуганское

Об этом сообщил на брифинге в Донецке заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Дословно: «Есть данные, что в связи с произволом военнослужащих 46 батальона 10 горно-штурмовой бригады, в поселке Новолуганское вынуждены были покинуть свои дома более 40 местных жителей». Басурин отметил, что украинская власть по-прежнему своим приоритетом считает разрешение конфликта на Донбассе агрессивными методами, в том числе, нарушая базовые прав собственного народа.

Напомним: командование ВСУ на днях победно заявило, что в ходе боев на Светлодарской дуге украинские бойцы «бескровно» взяли небольшой поселок Новолуганское, что неподалеку от Дебальцево. Правда, при этом забыли сообщить, что поселок расположен в нейтральной, так называемой «серой зоне» и его по в минским соглашениям, не имеет права занимать ни одна из противоборствующих на Донбассе сторон.

Вот как об очередной «пэрэмоге» сообщил в соцсети командир украинского подразделения батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко: «Ну здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном „Донбасс-Украина“ успешно проведена дерзкая операция по взятию под контроль города Новолуганское. Сходу. Без потерь. Привет, сепары»…

Позднее в штабе «АТО» объявили, что на южной окраине Новолуганского установлен блокпост, а теперь украинские вояки «освобождают» жителей от их собственных домов.