Жители ДНР скорбят по погибшим пассажирам Ту-154

В Донецке возле здания городской администрации 25 декабря состоялся траурный митинг по погибшим во время крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Каждый мог высказать слова скорби и соболезнование семьям погибшим.

«Сегодня утром произошла трагедия, пройти мимо которой просто невозможно. Сегодня погибли наши друзья, наши коллеги, кто оказывал гуманитарную помощь Донбассу и помогал нуждающимся. Хочется выразить слова соболезнования семьям погибших и сказать, что в Донбассе у вас есть друзья, которые всегда готовы прийти на помощь»,- сказал первый заместитель руководителя Центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» Андрей Крамар.

Почтить память погибших пришли зарубежные журналисты, которые работают в Донецке, среди них сотрудники информационных агентств «Франс Пресс», «Синьхуа», российских СМИ и телеканалов.

Около здания горадминистрации установлен стенд с фамилиями пассажиров российского лайнера. Жители прифронтового Донецка несут к нему цветы и зажигают свечи.

Напомним: российский самолет Ту-154 утром 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи, пропал с радаров. Он направлялся в Сирию. Позднее МЧС России сообщило, что обломки самолета найдены в Черном море. На его борту были восемь членов экипажа и 83 пассажира. Среди них- артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских СМИ и Доктор Лиза — известный благотворитель и правозащитница, которая помогала в том числе и Донбассу.