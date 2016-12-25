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Жители ДНР скорбят по погибшим пассажирам Ту-154

опубликовано vinodelov в Вс, 25/12/2016 - 19:24 Новость: тема тэги гео

В Донецке возле здания городской администрации 25 декабря состоялся траурный митинг по погибшим во время крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Каждый мог высказать слова скорби и соболезнование семьям погибшим.

«Сегодня утром произошла трагедия, пройти мимо которой просто невозможно. Сегодня погибли наши друзья, наши коллеги, кто оказывал гуманитарную помощь Донбассу и помогал нуждающимся. Хочется выразить слова соболезнования семьям погибших и сказать, что в Донбассе у вас есть друзья, которые всегда готовы прийти на помощь»,- сказал первый заместитель руководителя Центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» Андрей Крамар.

Почтить память погибших пришли зарубежные журналисты, которые работают в Донецке, среди них сотрудники информационных агентств «Франс Пресс», «Синьхуа», российских СМИ и телеканалов.

Около здания горадминистрации установлен стенд с фамилиями пассажиров российского лайнера. Жители прифронтового Донецка несут к нему цветы и зажигают свечи.

Напомним: российский самолет Ту-154 утром 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи, пропал с радаров. Он направлялся в Сирию. Позднее МЧС России сообщило, что обломки самолета найдены в Черном море. На его борту были восемь членов экипажа и 83 пассажира. Среди них- артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских СМИ и Доктор Лиза — известный благотворитель и правозащитница, которая помогала в том числе и Донбассу.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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