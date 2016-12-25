Елизавета Глинка, известная на Донбассе как Доктор Лиза, погибла вместе с пассажирами Ту-154

С утра 25 декабря еще были сомнения, находилась ли она на борту разбившегося самолета, но ближе к вечеру гибель Елизаветы Глинки подтвердил и ее муж, адвокат Глеб Глинка, а также минобороны России, которому принадлежит потерпевший крушение самолет.

«Вечером 24 декабря 2016 года Исполнительный директор МОО „Справедливая помощь“, врач, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, была на борту российского Ту-154, который разбился в Черном море. Е. П. Глинка вылетела рейсом минобороны в Сирию. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии», — говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Незадолго перед полетом в Сирию Доктор Лиза в очередной раз побывала с гуманитарной миссией на Донбассе. За два последних года она вывезла с военного Донбасса в Россию более 450 тяжелобольных и раненых детей.

«Это она под пулями вывозила больных и раненых детей из Донбасса, чтобы они смогли получить помощь в лучших больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Это она организовала для детей с ампутированными конечностями приют», — отметил глава Совета при Путине Михаил Федотов. Чуть больше двух недель назад, 8 декабря президент РФ Владимир Путин вручил ЕлизаветеГлинке премию в области правозащитной деятельности.

«Самое главное право — право на жизнь — в наше непростое время безжалостно попирается. Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии. В войне гибнут ни в чем не повинные люди. Мне иногда невозможно осознавать разделение общества, в котором люди не слышат друг друга, используя по отношению к нам однобокие фразы: «Сами виноваты!» или «Готовьтесь быть убитыми, потому что вы не там, где надо»,- сказала Доктор Лиза после вручения ей этой премии. У Елизаветы Глинки осталось три сына, один из них — приемный.

Светлая память Елизавете Глинке — Доктору Лизе от благодарных жителей Донбасса!