Глава ДНР Александр Захарченко выразил соболезнование в связи с крушением самолёта ТУ-154 над Чёрным морем

Вместе со всем русским народом мы потрясены фактом крушения самолёта ТУ-154 над Чёрным морем. От себя лично и от всех жителей Донецкой Народной Республики выражаю соболезнования родным и близким погибших, руководству и коллегам телеканалов «Первый канал», НТВ, «Звезда», чьи съёмочные группы были на борту, коллективу ансамбля имени А. В. Александрова, Министерству обороны России. Особенно тяжело было узнать, что на борту находилась Доктор Лиза. Народ Донбасса никогда не забудет того, что она сделала для наших детей, а значит — для всей Республики.

Хочу также выразить чувства солидарности и поддержки Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и министру обороны России Сергею Кужугетовичу Шойгу. Это ещё одно испытание для нашего народа, далеко не первое. Но перед лицом испытаний русский народ сплачивается, в нас включаются древние и спасительные инстинкты взаимопомощи и взаимовыручки, которые помогают нам пережить горе и, несмотря на скорбь и слёзы, продолжать двигаться вперёд.