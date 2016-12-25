Борьба за территорию в Киеве: горели товарные склады и магазины, есть жертвы

В воскресенье, 25 декабря, в Киеве на рынке «Дарынок», что возле станции метро «Лесная», произошел сильный пожар. Он охватил товарные склады, магазин «Султан», павильоны секонд-хенда. Огонь продолжал распространяться и охватывать новые территории. Пока известно об одном погибшем в пожаре — это женщина.

Опрошенные свидетели считают пожар не стихийным, а поджогом. Накануне в СМИ появлялись сообщения, что за контроль над рынком идет борьба между различными структурами с привлечением государственных органов. Поджог рынка случился именно в торговый день, что говорит об особой жестокости, ведь в такие дни там всегда много народа.

Это не первый пожар на киевских рынках за последнее время. Ранее в столице произошел пожар на Демеевском рынке. Ряд торговых площадей полностью сгорели. В пике пламя охватывало около 300 кв. м. Ранее в Киеве пожарные ликвидировали пожар на рынке в Деснянском районе, который повредил около 10 торговых павильонов.

Киев стремительно превращается в криминальную столицу Украины. Жители украинской столицы говорят, что даже в 90-е годы прошлого века, когда делили собственность, такого беспредела не было.