В Киеве схватились за головы из-за собственного голосования за резолюцию ООН по Израилю

В связи с голосованием Украины за резолюцию Совета безопасности ООН, в которой содержится призыв к властям Израиля прекратить строительство поселений на Западном берегу реки Иордан, глава МВД Арсен Аваков и депутат Верховной рады Игорь Мосийчук выразили крайнюю обеспокоенность. Высказали эту обеспокоенность на своих страницах в социальной сети.

«Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и непродуманным. Этот факт необходимо рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина», — написал на Арсен Аваков.

Член Радикальной партии, депутат Игорь Мосийчук, в голосовании даже увидел некую антиукраинскую диверсию: «То, что сейчас происходит в отношениях Украины с Израилем, иначе как дипломатической диверсией не назовешь. Я требую немедленно обнародовать, кто готовил и направил украинскому представителю в ООН директиву, которая предусматривала само голосование против Израиля, — не удержаться, а именно проголосовать против. На ближайшем заседании парламента от министра иностранных дел Украины Павла Климкина ждут объяснения «такого, мягко говоря, странного поведения наших дипломатов при ООН».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль. Этот визит планировался на 27—28 декабря.

Резолюция ООН, принятая 24 декабря, призывает Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включая Украину, которая является непостоянным членом Совбеза, проголосовали за эту резолюцию. США воздержались. Израиль крайне негативно отреагировала на результаты этого голосования. В израильских СМИ появилось немало критики в адрес Украины.