Главная

Украинцы, которые ходят на российских артистов, не имеют права жить на Украине

опубликовано vinodelov в Вс, 25/12/2016 - 20:53 Новость: тема тэги гео
витовская

Об этом киевским журналистам отважно заявила заслуженная артистка Украины Ирма Витовская, ставшая популярной после туповатого украинского телесериала «Леся+Рома».

Отвечая на вопрос, не пугает ли ее тот факт, что сегодня в Киеве на Октябрьском дворце целая галерея афиш российских артистов, Витовская заявила: «Пугает. Там была расстреляна Небесная сотня. А знаем ли мы тех артистов? За что они на самом деле выступают, кого поддерживают? Эти афиши меня унижают. Еще раз: там были расстреляны наши ребята. Я думаю, что украинского зрителя, который заплатит деньги за билеты на этих артистов, который пойдет на этот продукт, можно выселять за пределы Украины. Потому что такие люди не являются украинцами, они ходят по крови. И если кому-то пофиг эта страна, если кому-то важно пойти и поддержать представителей оккупанта, то это не мой зритель, до свидания!»

Пани Витовская почему-то забыла при этом, как сама поддерживала «оккупанта», снимаясь в 2015 году сразу в двух российских сериалах, один из которых, к слову, был о русских офицерах…

»

Денежки волнуют эту

опубликовано Гость (не проверено) в Вс, 25/12/2016 - 22:50

Денежки волнуют эту "патриотку".

»

Дешевая актриска, а

опубликовано Гость (не проверено) в Пнд, 26/12/2016 - 00:15

Дешевая актриска, а распоряжается, кто должен уехать, а кто остаться. Вспоминается бессмертное: "... Вы, Шариков наглотались зубного порошку третьего дня,.. а уже решаете, как все поделить!"

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!