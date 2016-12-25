Украинцы, которые ходят на российских артистов, не имеют права жить на Украине

Об этом киевским журналистам отважно заявила заслуженная артистка Украины Ирма Витовская, ставшая популярной после туповатого украинского телесериала «Леся+Рома».

Отвечая на вопрос, не пугает ли ее тот факт, что сегодня в Киеве на Октябрьском дворце целая галерея афиш российских артистов, Витовская заявила: «Пугает. Там была расстреляна Небесная сотня. А знаем ли мы тех артистов? За что они на самом деле выступают, кого поддерживают? Эти афиши меня унижают. Еще раз: там были расстреляны наши ребята. Я думаю, что украинского зрителя, который заплатит деньги за билеты на этих артистов, который пойдет на этот продукт, можно выселять за пределы Украины. Потому что такие люди не являются украинцами, они ходят по крови. И если кому-то пофиг эта страна, если кому-то важно пойти и поддержать представителей оккупанта, то это не мой зритель, до свидания!»

Пани Витовская почему-то забыла при этом, как сама поддерживала «оккупанта», снимаясь в 2015 году сразу в двух российских сериалах, один из которых, к слову, был о русских офицерах…