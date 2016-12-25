Украинцы, которые ходят на российских артистов, не имеют права жить на Украине
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Украинцы, которые ходят на российских артистов, не имеют права жить на Украине
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Денежки волнуют эту
Денежки волнуют эту "патриотку".
Дешевая актриска, а
Дешевая актриска, а распоряжается, кто должен уехать, а кто остаться. Вспоминается бессмертное: "... Вы, Шариков наглотались зубного порошку третьего дня,.. а уже решаете, как все поделить!"
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