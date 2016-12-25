Главная

Киевская власть хочет отнять остатки льгот у ветеранов афганской войны

опубликовано vinodelov в Вс, 25/12/2016 - 20:57 Новость: тема тэги гео
Ветераны Афганистана

В Мелитополе Запорожской области прошел митинг ветеранов Афганистана, которые высказали опасение, что в следующем году никто из участников афганской войны не сможет рассчитывать на льготы. По закону эта категория граждан приравнена к участникам боевых действий и имеет льготы по оплате коммунальных услуг, приобретении необходимых лекарств. Сюда же относятся санаторное лечение, проезд в транспорте.

Лидер партии «Ветеранов Афганистана», житель Мелитополя Андрей Чаппа призвал воинов-интернационалистов Украины бороться за свои права, которые власть майданщиков хочет значительно урезать, а то и просто ликвидировать. Такие предложения уже поступали от украинских радикалов-националистов.

«Государственный бюджет приняли с такой формулировкой, что финансирование наших льгот будет только при наличии средств. Бездефицитного бюджета у нас никогда не было. Это нам тонкий намек на то, что льготы и пенсии будут и дальше сокращаться… Нужно понять одно: каждый из нас на своем месте должен бороться за свои права. Ни одна политсила нас никогда не любила. Мы всегда для них лишние. Поэтому нужно объединятся и отстаивать свои права», — сказал Чаппа.

Ветераны афганской войны уверены, что при таком нищем бюджете и огромных военных расходах денег не найдется и вовсе, тем более что на Украине распространяют враждебную и искаженную информацию об «афганцах».

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!