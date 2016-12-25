Киевская власть хочет отнять остатки льгот у ветеранов афганской войны

В Мелитополе Запорожской области прошел митинг ветеранов Афганистана, которые высказали опасение, что в следующем году никто из участников афганской войны не сможет рассчитывать на льготы. По закону эта категория граждан приравнена к участникам боевых действий и имеет льготы по оплате коммунальных услуг, приобретении необходимых лекарств. Сюда же относятся санаторное лечение, проезд в транспорте.

Лидер партии «Ветеранов Афганистана», житель Мелитополя Андрей Чаппа призвал воинов-интернационалистов Украины бороться за свои права, которые власть майданщиков хочет значительно урезать, а то и просто ликвидировать. Такие предложения уже поступали от украинских радикалов-националистов.

«Государственный бюджет приняли с такой формулировкой, что финансирование наших льгот будет только при наличии средств. Бездефицитного бюджета у нас никогда не было. Это нам тонкий намек на то, что льготы и пенсии будут и дальше сокращаться… Нужно понять одно: каждый из нас на своем месте должен бороться за свои права. Ни одна политсила нас никогда не любила. Мы всегда для них лишние. Поэтому нужно объединятся и отстаивать свои права», — сказал Чаппа.

Ветераны афганской войны уверены, что при таком нищем бюджете и огромных военных расходах денег не найдется и вовсе, тем более что на Украине распространяют враждебную и искаженную информацию об «афганцах».