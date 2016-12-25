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Между ЛНР и Украиной состоялся обмен телами бойцов, погибших в боях на Светлодарской дуге

опубликовано vinodelov в Вс, 25/12/2016 - 22:09 Новость: тема тэги гео
обмен

Обмен происходил в городе Счастье 25 декабря под наблюдением членов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и стал возможна благодаря Минским договоренностям.

Представители ЛНР передали украинской стороне тела двух бойцов 54 бригады ВСУ. По предварительным данным, один из погибших- лейтенант Яровой с позывным «Шайтан», второй — солдат Байкус с позывным «Ваха». Представители ВСУ передали тела двух погибших бойцов армии ЛНР, найденных на поле боя.

Напомним: 18 ноября 54-я бригада ВСУ неожиданно спровоцировала бои в районе Дебальцево, пытаясь прорваться к городу. Сильные бои на Светлодарской дуге шли почти неделю. В результате, по данным военного ведомства ЛНР, украинская стороны потеряла убитыми 50 человек и примерно 100 раненых. По сообщениям украинских СМИ, госпитали сейчас переполнены ранеными из зоны «АТО».

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