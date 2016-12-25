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Украина останется беднейшей страной Европы, да и сама евроинтеграция под большим вопросом

опубликовано vinodelov в Вс, 25/12/2016 - 22:56 Новость: тема тэги гео
нищета на украине

Украинской экономике не удастся оправиться от потерь, понесенных за два предыдущих года, прошедших под знаменем ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«В следующем году украинской экономике вряд ли удастся изменить свою модель экономического роста и уйти от экспортно-ориентированной модели, на основе которой она пыталась развиваться и жить на протяжении фактически всей своей независимости. В 2017 году мы покажем экономический рост в пределах 2%, чего, к сожалению, совершенно недостаточно для страны, упавшей на 17% в 2014 — 2015 годах. При таких темпах экономического роста Украина будет оставаться одной из самых бедных, если не самой бедной страной Европы. ВВП на душу населения будет чуть выше $ 2 тысяч, что усилит миграционный отток из Украины», — убежден эксперт.

Синхронно с представителем Международного фонда Блейзера журналисты авторитетного американского издания The New York Times пишут о сомнительной пользе для Украины от евроинтеграции. Зона свободной торговли с Евросоюзом не идет на пользу Украине, говорится в материале NYT. Евросоюз установил низкие квоты для своего нового партнера на реализацию им продукции. Украинский экспорт на 40% составляет сельхозпродукция, которую Европа не спешит закупать. The New York Times пишет, что дальнейшая евроинтеграция Украины уже находиться под большим вопросом. К тому же неизвестно, будут ли США поддерживать Украину при новом президенте Дональде Трампе.

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