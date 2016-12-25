Защита победы в Алеппо

Батальон военной полиции из Российской Федерации появился на ТВД в Алеппо (Сирия). Точнее, активные боевые столкновения в Алеппо закончились, и из России был переброшен военный контингент для поддержания порядка и обеспечения доставки гуманитарной помощи. Задача российских военнослужащих – поддержание (установившегося) порядка и контроль ситуации на уровне дислоцированных на месте военных формирований и местного населения. По сути, это стало результатом политического взаимодействия между Россией, Ираном и Турцией.

Следующим этапом должно стать освобождение прочих районов страны и движение в сторону политического урегулирования в Сирии. Освобождение Алеппо стало результатом военных усилий и политического компромисса с Турцией. По некоторым данным не менее 9 тысяч боевиков покинули этот город, и большая часть затем была амнистирована. С точки зрения войны, это довольно странно, однако, с точки зрения политического компромисса это понятный шаг, предпринятый от имени сирийского правительства, которому очень нужно было максимально быстро прекратить войну в Алеппо.

Россия пытается сочетать войну с дипломатией, за что получила стрельбу в спину по послу. С разбившемся Ту-154 тоже пока не слишком ясно. Опытный экипаж ничего не успел сообщить, обломки разбросаны, в небе была замечена вспышка. Террористический акт против российских военных артистов и журналистов, следующих в Сирию, логичен. Это просто удар в плохо защищенное место (также как с бомбардировщиком и пассажирским самолетом, следовавшим из Египта). Однако, все же дождемся обоснованных версий следствия. Хотя, как мы помним, американский официальный представитель что-то ранее говорил о возможных терактах в России, если не изменится отношение к войне к Сирии. Отношение не изменилось, более того, Алеппо вроде бы от боевиков очистили. В том числе, явно не без помощи России "на земле".

Предпринимаются военно-политические усилия, чтобы разделить в Сирии интересы Ирана и Турции с российской помощью, договориться, и с этих позиций в дальнейшем выполнять свои обязательства. Поскольку Иран не доверяет Турции, а Турция Ирану, решили задействовать российский вооруженный контингент, который, однако, может стать полноправным участником боевых действий. По-видимому, основная тревога Москвы как бы боевики в Алеппо не оказались заново (с Пальмирой уже испробовали). Преимущества добиться мало, его нужно уметь защитить и обеспечить.

Ставка Москвы предсказуемо делается уже на новую американскую администрацию. И если США хотя бы прекратят двойную игру, ситуация в Сирии военными мерами достаточно быстро стабилизируется. Пока же американские подходы прежние, уходящая администрация старается сделать негатива для РФ по максимуму. Это касается не только Сирии, но и Украины. Если же Саудовская Аравия и ее американские и европейские партнеры продолжат свою игру на вооруженное поражение сирийского правительства, тогда следует ждать новых провокаций, в том числе в отношении прибывших российских военных (атаки смертников, обстрелы и т.д.).

Таким образом, постепенно Россия стала полноправным участником конфликта в Сирии. Об этом предпочитают не слишком распространяться, понятно по какому поводу. Хорошо это или плохо покажут дальнейшие геополитические результаты. Пока мы можем констатировать, что Россия борется с международно-террористическим подходом поменять власть в Сирии в пользу заинтересованных сторон, несет материальные затраты и приносит все новые и новые человеческие жертвы. Принципиальным моментом является вопрос, что такое (на деле) «политическое урегулирование в Сирии». Именно это и покажет, чего стоили военно-политические усилия (и жертвы) России по сирийской политической тематике.

Считать в перспективе будут, ни сколько ВКС РФ уничтожили террористов и принадлежавших им единиц боевой техники, а что именно Российская Федерация как государство получило в результате дальнейших «политических процессов» в Сирии. Результаты будут учитываться по принципу: прямые последствия (и затраты) и косвенные. Будущие политические моменты – вопрос крайне тонкий. Это уже сейчас следует серьезно учитывать.

Р.S. Камуфляж и яркий берет - это парадно-выходная форма одежды? Фактически берет делает камуфляж бессмысленным. Такой берет конечно привлекает внимание издалека (и боевиков в том числе), но такой подход в условиях возможных боевых действий в городе довольно спорен. Или батальон отправился осуществлять чисто представительские функции(?). Так сказать, "военная дипломатия" с легким стрелковым оружием.