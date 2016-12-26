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Еще одна линия оттока капитала

опубликовано Артем Смолов в Пнд, 26/12/2016 - 00:59 Статья: тема тэги гео
в Санкт-Петербурге
Российская "открытая экономика" характеризуется постоянным оттоком капитала за границу по различным линиям. Есть и такая. ЦБ РФ опубликовал данные по переводам физических лиц из России в третьем квартале 2016 года. Оказалось, например, что за 9 месяцев текущего года в Узбекистан переведено примерно 2,01 млрд. долларов, в Таджикистан - 1,43 млрд. долларов, в Кыргызстан - 1,28 млрд. долларов. И это оценивается как некоторое снижение объемов для двух первых стран из указанного списка.

Между тем, из экономики РФ было выведено по данной линии (для указанных стран) за 9 месяцев лишь в безналичном варианте 4,72 млрд. долларов. Однако, российское правительство (как мы видим) постоянно ищет средства, придумывая как их получить от приватизации системообразующих госпредприятий и всевозможных инвесторов от совместного использования российских ресурсов (Евросоюз, Китай, Япония). Можно посчитать и по-другому. Если 4,72 млрд. долларов были заработаны иностранными гражданами из Средней Азии на территории России, значит, экономика РФ 4,72 млрд. долларов не получила.

Если же оценивать ситуацию с точки зрения политики "экономического протекционизма", то ситуация смотрится довольно показательно. Деньги вымываются из экономики России по самым различным вариантам, в том числе и по линии стратегической поддержки иностранных сотрудников. И пока профессионалы из правительства ищут, где найти денег для бюджетников, срезая социальные выплаты, вводя новые варианты сборов с населения и осуществляя различного рода "концессии", иностранцы просто приезжают в Россию и зарабатывают. Кто как может и умеет.

Если бы такие профессионалы (как российские государственные финансисты и экономисты) работали в частном бизнесе в жестких рыночных условиях, то, скорее всего, владельцами предприятия они (по своим финансовым показателям) давно были бы уволены. Как говорится, рынок, есть рынок, ничего личного. Если снижаешь оборотные средства местной монополии и вымываешь деньги на сторону, помогая региональным конкурентам. Заметим, что это замечание, всего лишь по одному показателю.

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