Сводка событий в Сирии за 25 декабря 2016 года

Самолёт Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение над Чёрным морем. На борту находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе художественный руководитель Валерий Халилов, глава международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Также среди пассажиров было девять журналистов. Среди погибших — три сотрудника Первого канала, три сотрудника НТВ и три сотрудника телеканала «Звезда».Всего на борту, включая членов экипажа, было 92 человека. По подтверждённой информации, выживших нет.

Президент Сирии Башар Асад в обращении к президенту России Владимиру Путину выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Минобороны РФ Ту-154. Асад напомнил, что две страны являются партнерами в «борьбе за восстановление стабильности, безопасности и мира» в Сирии. «С вами наши молитвы … мы разделяем и радости, и горести»,— говорится в заявлении сирийского президента.

Жители Сирии шокированы гибелью россиян в авиакатастрофе под Сочи. В Латакии, куда и направлялся борт Минобороны РФ, многие не могут поверить в то, что произошла эта трагедия. Сирийцы выражают соболезнования, некоторые даже решили отказаться от празднования Рождества. Жители Латакии ставят свечи в память о жертвах авиакатастрофы.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, осталось без изменений – 1075. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94.

За сутки зафиксировано 27 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (18), Алеппо (7) и Хама (2).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Президенты России и Турции обстоятельно обсудили сирийское мирное урегулирование. «В разговоре принял участие президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, находящийся с рабочим визитом в России», отмечает пресс-служба Кремля. Кроме того, господин Эрдоган принес российскому лидеру соболезнования в связи с авиакатастрофой Ту-154, произошедшей над Черным морем.

Христианские конфессии в Сирии празднуют Рождество Христово. Во всех храмах страны проходят праздничные богослужения.

Президент Сирии Башар Асад вместе с супругой и детьми посетил древнее христианское селение Сайедная, приняв участие в торжествах по случаю Рождества.

Алеппо. В пунктах временного размещения жителей Восточного Алеппо, Жибрин, Шейх-Максуд, Сахур, Ансари, нуждающимся передано около 14 тонн гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия квартал Ашрафия в городе Алеппо

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 452, кварталы «1070», «3000», Ашрафия и Дахия-аль-Асад в городе Алеппо.

В квартале Ас-Суккари сирийские саперы разминировали начиненный двумя тоннами взрывчатки военный автомобиль

В квартале восточного Алеппо Суккари в числе прочего имущества боевиков найден антидот нервно-паралитического газа, состоящий на вооружении НАТО (Фото 2).

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.

Правительство САР провело обмен пленными с боевиками вооруженной оппозиции. Около 12 человек, среди которых были военнослужащие, находившиеся в плену с 2012 года, а также семья из Латакии, получили свободу. Джихадистам, в свою очередь, были переданы 2 полевых командира, задержанные ранее проправительственными силами. Обмен был произведен на территории жилого комплекса 1070 округа Аль-Хамдания, расположенного на юго-западе. Алеппо.

Артиллерия САР обстреляла позиции боевиков ИГ у северного периметра военного аэропорта Кувейрис.

В приграничном городе Джараблус прошли масштабные акции протеста местных жителей против присутствия в протурецких боевиков, задействованных в операции «Щит Евфрата». Сообщается, что сторонам удалось достичь соглашения, в соответствии с которым все военизированные формирования без исключения будут выведены из города.

ИГиловцы потеснили турецкие вооруженные силы на западных окраинах Аль-Баба возле больницы Аль-Фарук.

Идлиб. Отмечено боестолкновение в районе н.п. Маарет-Мисрин и в окрестностях города Серакиб.

Группа неизвестных вооруженных лиц атаковала одну из баз «Свободной армии Идлиба», принадлежавшую отряду «Аль-Фуркан» и находившуюся в районе населенного пункта Маарат Хурма. В результате нападения были убиты два полевых командира боевиков. Прежде чем уйти, нападавшие разграбили указанную базу, сообщает ИА «Аль Масдар».

Латакия. Боевики обстреляли н.п. Джамария Харб Эль-Захра. Отмечены боестолкновения в н.п. Кобани.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Махарада и Суран.

Самолеты ВВС САР атаковали позиции боевиков в районе города Укейрбат.

Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Мейда, Барза, Джобар, Кабун, Кафер-Батна, Мазраад – Махмуд, Хауш –Эль-Фаддалия, стадион Эль-Абасийин, больницу Ибн-эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин и лагерь Эль-Вафидин в населенном пункте Дума.

Прочие террористы обстреляли н.п. Хауш-Насри, Хауш-Харабу, Арбин и спортивную площадку в населенном пункте Джобар.

Идут ожесточенные бои в районе Сук Вади Барада (Фото 3).

Боевики «Джейш аль-Ислам» вновь безуспешно атаковали позиции САА в Восточной Гуте.

Джихадисты сообщают, что они убили своего собрата, ранее отправившего своих малолетних дочерей взрывать полицейский участок (Фото 4).

Дараа. 510 граждан города Ас-Санамейн, воспользовались свои правом на амнистию.

Ракка. Отряды SDF продолжают наступление на Табку. Наступающим удалось отбить у боевиков ИГ н.п. Джабар аш-Шаркы. Идут бои за расположенный неподалеку н.п. Джабар аль-Гарби.

У города Ракка авиация коалиции уничтожила 8 тактических подразделений, семь боевых позиций и туннель, а также подавила еще одну тактическую единицу ИГ.