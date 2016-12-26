Первый самолет с 10 телами погибших при крушении Ту-154 вылетел в Москву

Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России."Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву , где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России", - сказал сотрудник департамента.

Поисково-спасательная операция продолжается. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Вадим Заводченков считает, что погода не повлияет на ход операции.

"Атмосферный фронт не окажет существенного влияния на ход поисковой операции. Работы ведутся в акватории Черного моря. Погружения водолазов проводятся, в основном, при волнении до трех баллов. Сегодня скорость ветра в районе Сочи, по прогнозам, будет не более 5 м/с, поэтому максимальная высота волн не превысит 50 сантиметров или двух баллов", - сообщил специалист в воскресенье.