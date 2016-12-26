Имя Елизаветы Глинки будет носить Республиканская детская клиника в Грозном

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение увековечить память погибшей в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки и присвоить ее имя Республиканской детской клинической больнице в Грозном.

Погибший в авиакатастрофе худрук ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова, народный артист России Валерий Халилов решением Кадырова посмертно награжден медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

"Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России", - заявил глава Чечни.

Ту-154 Министерства обороны РФ разбился в воскресенье утром при вылете из аэропорта Сочи. Он должен был доставить в Сирию артистов ансамбля имени Александрова и журналистов. Елизавета Глинка тоже была на борту, она везла медикаменты и гуманитарную помощь для детей Сирии.