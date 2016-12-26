Аркадий Бабченко и Божена Рынска радуются гибели людей в самолёте ТУ-154

В России – горе, в России – траур по поводу гибели людей в разбившемся самолёте Министерства обороны Российской Федерации, летевшем в Сирию. В результате катастрофы погибло 94 человека, в том числе и журналисты трёх российских телеканалов Первого, «Звезда» и НТВ.

На этом фоне особенно цинично и отвратительно выглядит глумление над памятью погибших коллег со стороны, так называемых журналистов из либерального лагеря. Вот что написала в своём Фейсбуке светская обозревательница Божена Рынска: «Весь ансамбль Александрова. Весь! Нет бы весь борт НТВ… Ну, почему именно музыканты? Спасибо, конечно, Боженьке за бонус в виде съёмочной группы НТВошек, но остальные-то почему?».

А вот скандальному журналюге Аркадию Бабченко с «Эха Москвы» плевать, как он сам пишет, и на музыкантов, как и на всех российских военнослужащих, летевших в Сирию, где Российская Федерация борется с международным терроризмом, стремясь отодвинуть эту битву от своих рубежей. Плевать ему и на доктора Лизу, которая спешила помочь сирийским детям.

Даже как-то не хочется комментировать эту ядовитую блевотину, исторгнутую бездушными двуногими тварями.