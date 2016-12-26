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К поисковой операции в Черном море подключились силы МЧС Абхазии

опубликовано alex1943 в Пнд, 26/12/2016 - 10:27 Новость: тема тэги гео
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Спасатели Абхазии подключились к поискам обломков рухнувшего в Черное море Ту-154, а также останков погибших, сообщил президент Абхазии Рауль Хаджибма.

"После того, как стало известно, что обломки Ту-154 течением относит в территориальные воды Абхазии, в этот район направлены все имеющиеся катера МЧС республики, а также аквалангисты. Мы готовы помочь и своими средствами, а также предоставить возможность российским специалистам проводить поисково-спасательные работы в водах Абхазии", - подчеркнул Хаджимба.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что обломки разбившегося самолета могло течением унести к госгранице в Абхазией. В связи с этим он связался с властями этой страны, и они выразили готовность помочь в поисковой операции.

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