Чемодан, вокзал, Балтия – ксенофобия по-британски

В Прибалтийских республиках любят посылать обратно в Россию своих русскоязычных «неграждан», шпыняя их лозунгом «Чемодан, вокзал, Россия». А вот когда сами столкнулись с подобным в благословенной Европе и в первую очередь в Великобритании, мигранты из стран Балтии пришли в ужас и недоумение: как же так, а нас за что?

Вот что говорит гражданка Латвии Лайма Бренцс о жестоком обращении коренных англичан с приезжими: «Они говорят нашим детям – валите отсюда, идите собирать сумки, всё равно вас скоро депортируют!». Причём такие разговоры усилились после выхода Великобритании из Евросоюза.

Не любят англичане и Польшу. Стены польского культурного центра в Лондоне пестрят надписями: «Мы выходим из Евросоюза! Больше не будет польских паразитов в Британии».

Вот так бумеранг ксенофобии бьёт по тем, кто культивирует её у себя дома в отношении России и русских. И это ещё цветочки: выходцы из Восточной Европы скоро сполна почувствуют что такое западный нацизм и расизм.