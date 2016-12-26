Украинский волонтер опроверг фейки о замученных в плену военных

25 декабря в городе Счастье Луганской области после пятидневных переговоров украинской стороне вернули тела военных, которые погибли на Светлодарской дуге. Тела погибших, которых офицеры ГВС (гражданско-военного сотрудничества) забрали у ДНР/ЛНР, прошли первичную судмедэкспертизу.

Сообщает Сообщает УНИАН со ссылкой на страницу в Facebook волонтера Александра Суркова.

По предварительному заключению специалиста, «следов пыток и издевательств нет, смерть наступила в результате пулевых ранений».

«Инфа от тех, кто врать не обучен, это те, кто непосредственно вели переговоры и обеспечили весь процесс. Офицеры, которых я знаю лично с 2014 года. К сожалению, они категорически запрещают указывать свои имена», — говорится в сообщении Суркова.

Также Сурков напомнил, что сегодня в сети был вброшен фейк о том, что якобы бойцов АТО, взятых в плен на Светлодарской дуге, запытали до смерти. "В результате этого вброса возврат тел погибших ребят, по которым шли переговоры, едва не сорвался. Сепаратисты потребовали освидетельствования Красным Крестом, которое могло затянуться надолго", - подчеркнул волонтер, добавив, что переговорщикам удалось достичь положительных результатов.

По словам волонтера, тела отправлены в Днепр, где будет произведено уже полное освидетельствование.

«Фейкометы Гай и Кабакаев если бы хотели и вправду разобраться в ситуации, то должны были ехать на место и убеждаться во всем лично, а не требовать “комиссий”. Попасть “туда” несложно, поверьте, я бы даже машину выделил», — выразил он возмущение дезинформацией двух волонтеров.

Ранее волонтер и координатор проекта «СтопТеррор» Кабакаев заявлял, что на Светлодарской дуге вблизи Дебальцево Донецкой области в плену погибли под «страшными пытками» трое украинских военнослужащих.