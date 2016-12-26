В Черновцах задержали группировку сутенеров и наркоторговцев, которую возглавляла 22-летняя девушка

В Черновцах задержали жительницу города, которая вместе с двумя своими знакомыми заставляла девушек, в том числе и несовершеннолетних, к проституции и наладила сбыт наркотиков через соцсети.

Об этом на брифинге рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ ЧП в области Игорь Иеремия.

По его словам, 22-летняя руководитель преступной группировки находила красивых девушек и знакомилась с ними. Далее несколько раз встречалась с ними, проводила время и угощала наркотиками. Когда их общение становилось довольно близким, предлагала роскошную жизнь. Для этого нужно было предоставлять клиентам сексуальные услуги. По словам следователя, все пять фигуранток были хорошо финансово обеспечены еще до того, как стали на путь проституции — имеют «Айфоны» седьмой модели и даже собственные автомобили. Поэтому, когда девушки хотели оставить это дело, им угрожали физической расправой.

Кроме того, задержанная девушка распространяла каннабис и амфетамин. Сначала лично передавала клиенту дозу. Затем, чтобы не быть разоблаченной, вместе с сообщниками при помощи соцсети «Телеграмм» создала группу, через которую начала реализовывать. Желающие приобрести дозу писали администраторам группы в «телеграмме» и получали адрес электронного кошелька. После перечисления денег покупатели получали фото места закладки наркотиков.