Мусорный ультиматум во Львове: Садовому установили дедлайн до 1 февраля

Депутаты Львовского горсовета требуют, чтобы городской голова Львова Андрей Садовой до 1 февраля представил им программу обращения с мусором. В противном случае городские избранники больше не будут голосовать за выделение средств для вывоза ТБО.

Об этом сегодня, 26 декабря, во время сессии заявил депутат горсовета Маркиян Лопачак.

Он сообщил, ежедневно более 900 тыс. гривен Львов тратит на вывоз мусора. Но никто не ведет учета, сколько отходов и куда вывозят. По словам депутата, только сегодня были заложены еще 22 млн грн в уставный фонд ЛКП «Львовспецкомунтранс» для вывоза мусора. Эта сумма уже превысила 100 млн грн в целом.

Лопачак обратился к городскому голове Андрею Садовому: «Вы до сих пор не смогли продемонстрировать четкий план решения мусорной проблемы во Львове. Пока его не будет, мы не больше не будем голосовать за выделение средств».

В то же время депутат Петр Адамик написал на своей странице в Facebook: «Похоже, что нам предлагали отдавать ежемесячно просто баснословные суммы на вывоз мусора, которые выделялись бы и расходовались фактически бесконтрольно и бесцельно в ручном режиме. Считаю, что мы не можем этого себе позволить. Отчетную дату мы решили принять 1 февраля следующего года и вернуться к этому вопросу».