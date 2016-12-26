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НАБУ до сих пор не имеет доступа к электронным декларациям, — глава ведомства

опубликовано vinodelov в Пнд, 26/12/2016 - 16:10 Новость: тема тэги гео
НАБУ

Национальное агентство по предупреждению коррупции не выполняет требований действующего законодательства и не предоставляет доступа детективам Национального антикоррупционного бюро к электронным декларациям украинских чиновников.

Об этом заявил председатель НАБУ Артем Сытник.

По его словам, сейчас детективы проверяют декларации, как журналисты-расследователи.

«Мы заходим в открытый реестр, берем оттуда информацию, затем с помощью баз данных, в частности, фискальных служб, Министерства юстиции, мы все проверяем. Но эта работа могла бы быть гораздо быстрее, если бы нам предоставили доступ. У нас есть аналитические программы, специалисты, которые смогут это все скоро обработать», — сказал Сытник.

Такую позицию Назка он назвал неконструктивным и противоречащим действующему законодательству. Сытник отметил, что согласно статье № 17 Закона «О Национальном антикоррупционном бюро», оно должно иметь доступ ко всем базам данных и информационных систем государственных органов.

«Для беспрепятственного доступа к реестру е-деклараций в Назка требуют решения суда. Я советую детективам не делать такого решения, потому что это противоречит закону. Мы в ближайшее время примем шаги, которые гарантированно откроют нам весь массив деклараций», — отметил Артем Сытник.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко заблокировал доступ руководству Национального антикоррупционного бюро к единому реестру досудебных расследований.

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