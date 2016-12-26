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Общественность Черкасс против назначения Лютого начальником национальной полиции области

опубликовано alex1943 в Пнд, 26/12/2016 - 16:37 Новость: тема тэги гео
protiv Ljutogo
Местное издание "Інфоміст" сообщило о том, что в Черкассах представители общественности собрались перед зданием полицейского управления, требуя встречи с Валерием Лютым, назначенным в субботу начальником ГУ НП Черкасской области.

"Возле здания ГУ НП в Черкасской области собрались несколько десятков активистов. Они требуют встречи с новоназначенным начальником полиции Валерием Лютым. Мужчины пытались прорваться в управление, но полиция их не пропускала", - говорится в сообщении.

Отмечают, что среди активистов были также депутаты областного совета от ВО "Свобода" Сергей Воронов и Юрий Ботнар. После потасовки возле отделения, которая длилась несколько минут, их пропустили в помещение.

В начале митинга активист Алексей Ющенко заявил, що такие мероприятия перед управлением отныне будут организовываться ежедневно, если назначение Лютого не отменят.

Из досье: Валерий Лютый (1961 г.р.) работал в органах внутренних дел с 1985 года до выхода на пенсию в 2010. После этого был советником мэра Харькова Геннадия Кернеса по вопросам транспорта, а в 2015 году возглавил полицию Кривого Рога.

митинг

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