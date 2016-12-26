Качество законопроектов в Верховной Раде значительно снизилось

Благодаря давлению общества, позиции отдельных депутатов и руководства Верховной Рады Украины, проблема «кнопкодавства» гораздо меньше распространена в действующем парламенте, чем при работе предыдущих созывов. Однако, качество работы оставляет желать лучшего.

Такое мнение выразил политический пропагандист Олег Медведев.

Одним из самых негативов в работе украинского парламента эксперт назвал низкую трудовую дисциплину: «С негативного в работе парламента стоит отметить, прежде всего, низкую явки среди депутатского корпуса. Это можно объяснять очень многими причинами, в том числе и объективными. Все, кто наблюдает за работой парламента, видит, что какие-то результативные голосования могут происходить только во вторник или четверг. В среду и пятницу — всегда не хватает голосов».

Политический консультант подчеркнул, что по его мнению, любые карательные меры по неявке на работу депутатов не сработают, поэтому необходимо сделать работу Верховной Рады более гибкой.

«На самом деле, не существует способа заставить депутатов ходить на работу. Штрафные санкции, когда депутатов лишают заработной платы за день пропуска, вряд ли будут эффективными, хотя бы потому, что большинство депутатов не живет с парламентской зарплаты. Лучше всего, конечно, депутатов может наказать избиратель, а не проголосовав за него на следующих парламентских выборах. Возможно, стоит сделать какой-то один день голосований. Например, когда во вторник, среду и пятницу происходят дебаты и дискуссии по проектам законов или постановлений, а в один день, например, четверг, все голосуют. Такая практика существовала в начале двухтысячных, возможно стоит к ней вернуться», — отметил Медведев.

Обсуждая законодательную деятельность парламента, специалист, также отметило низком качестве многих законодательных инициатив народных избранников.

«Когда идет такой бешеный поток законов, который был последние два года, количество некачественных законов увеличивается. Этому есть много объяснений от умышленного внесения некачественных законопроектов — к спеху, когда не успевают все проверить, согласовать с существующими законами, Конституцией. Кроме того, у нас есть определенное количество так называемых „евангелических“ законов — тех, которые инициировала общественность, и там нельзя ничего менять. Если кто-то говорит, что там что-то надо изменить, он подвергается всеобщему осуждению. Имею в виду такие законы, как Закон „О люстрации“, Закон „О государственной службе“, законы о финансировании партий из государственного бюджета, или о предотвращении коррупции в части электронного декларирования. Была очень жесткая реакция общества на попытки изменить такие законы, иногда — оправдана, а порой нет», — пояснил политолог.