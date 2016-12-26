Порядок проведения проверок е-деклараций примут уже 29 декабря

По словам председателя Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, порядок проведения проверок электронных деклараций удастся утвердить уже до конца этой недели.

Пока полная проверка электронных деклараций не осуществляется — в Министерстве юстиции не удалось утвердить порядок проведения процедуры. Сейчас Нацагентство обрабатывает все замечания.

«Обсуждение, которое возникло вокруг этого порядка, в определенной степени является искусственным. Поэтому я не призываю позицию руководителей министерств и правоохранительных органов, которые все свои размышления переносят в публичную плоскость. Всегда можно прийти к общему знаменателю в пределах конструктивного разговора», — отметила Корчак.

К тому же, она отметила: порядок проведения таких проверок формируется на Украине впервые, поэтому соответствующего опыта нет. Сейчас никто не может даже четко просчитать сроки их выполнения.

«Учитывая то, что у нас нет доступа ко всем необходимым базам данных, мы должны учитывать этот „ручной режим“ проверок. Правила поведения формируются впервые», — отметила эксперт.

Вместе с тем, Корчак выразила надежду, что уже до 29 декабря удастся принять соответствующее решение.

«Замечания, которое было у Министерства юстиции, касалось сроков проведения проверок. Мы размышляли, как лучше поступить в такой ситуации, поскольку сказать, что на это нам нужно месяц или два — не сказать ничего. Ведь мы не знаем, сколько реально времени на это уйдет. Однако мы уже имеем свое видение этих вопросов. Поэтому, надеюсь, что в ближайшее время все решится», — рассказала Наталья Корчак.