Власть, которой не доверяют, не сможет провести реформы, — политолог

У жителей страны майдана катастрофически низкий уровень доверия к парламенту и президенту. Это очень опасно, ведь любые действия власти воспринимаются как нечто негативное. При таких условиях трудно будет внедрять реформы, даже если бы на это и была бы политическая воля.

Об этом отметил политолог Ярослав Макитра.

Анализируя социологические исследования уровня доверия общества к власти, очевидно, что украинцы разочарованы. Четко видно резкое падение рейтингов политических сил.

«Соответственно, любое действие власти оценивается через эту призму. Даже если происходят позитивные вещи, все равно есть большой процент недоверия. Вряд ли можно сказать, что сейчас есть политическая воля на какие-то изменения и сдвиги. Ведь мы имеем сложную социально-экономическую конъюнктуру внутри страны и обстоятельства, которые все более усложняются на политической арене. Поэтому вряд ли в короткие сроки властям удастся переломить ситуацию», — отметил Ярослав Макитра.