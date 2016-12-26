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Люди, глумящиеся над горем других, психически больны, считает одессит Игорь Димитриев

опубликовано alex1943 в Пнд, 26/12/2016 - 17:44 Новость: тема тэги гео
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Одесский портал «Таймер» констатировал, что сторонники и активисты «Евромайдана» из Одессы, прочие «евромайдановцы», а также высокопоставленные чиновники, в частности, советник президента Украины, волонтёр Юрий Бирюков не упустили случая позлорадствовать в соцсетях в связи с катастрофой российского Ту-154.

Экс-депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев считает людей, которые сегодня глумятся над горем других, психически больными. И таких на Украине смогли воспитать целое поколение. Такое мнение политик высказал на своей странице в соцсети Facebook, комментируя такую реакцию украинских политиков, активистов и им подобным на катастрофу Ту-154.

«Социальные коммуникации позволили людям с психическими отклонениями найти друг друга. Они сбились в организованные стаи... Кто–то разорился, кто–то урод, другого унижали одноклассники — все эти внутренние комплексы и проблемы вырываются в реальный мир.

В Украине с помощью некрофилических уроков голодомора и культа карпатских головорезов смогли воспитать целое поколение обиженных людей. Их психика была беззащитна перед болезнью. Заболевание передаётся через личные контакты и радиоволны, выжигает сознание и мораль, и, кажется, в большинстве случаев неизлечимо. Именно это — те самые зомби, которых мы видели во множестве американских фильмов. С капающей слизью, отваливающимися кусками мяса, но жадные до крови», — написал Димитриев.

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