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В Ровенской области — массовая драка со стрельбой: есть раненые

опубликовано vinodelov в Пнд, 26/12/2016 - 19:25 Новость: тема тэги гео
происшествие

Вблизи одного из развлекательных заведений села Деражное Костопольского района между местными жителями и молодыми из села Цумань Киверцовского района Волынской области произошло столкновение.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Участниками столкновения стали около 20 человек. В результате конфликта пострадал мужчина владелицы заведения. Кроме того, с непроникающими ранениями от выстрелов из травматического оружия за помощью к медикам обратились 19 и 22-летний жители Волынской области. Еще восемь жителей Деражного получили незначительные телесные повреждения.

Правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины и устанавливают всех участников ночного инцидента.

На месте происшествия изъяли гильзы от устройства для отстрела резиновых пуль и газовый баллончик с маркировкой «Терен-4».

По словам приезжих молодых людей с Волыни, они отправились отдохнуть в соседнюю область, потому что в их родном селе все заведения работают только до полуночи.

«Мы имеем обоснованный запрос от общественности, потому что это не первый случай, когда в этом селе поднимается пьяная драка с участием жителей нашей и соседней с нами Волынской области. Поэтому мы обратились с ходатайством к председателю сельского совета села Деражное о вынесении на рассмотрение депутатов вопрос об ограничении режима работы развлекательного заведения», — говорит начальник Костопольского отдела полиции Николай Ловынь.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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