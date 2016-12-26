Украинские минометчики обстреляли контрольно-пропускной пункт «Александровка»

Об этом в понедельник, 26 декабря, журналистам сообщил источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики. Дословно: «В 15:35 украинская сторона открыла огонь из минометов калибра 120 мм по району контрольно-пропускного пункта «Александровка».

Во время внезапного обстрела со стороны украинских боевиков, через КПП проходили мирные граждане, и только по счастливой случайности пострадавших нет.

КПП «Александровка» находится к западу от Донецка, на линии разграничения между Украиной и Россией.

По данным минобороны ДНР за минувшие сутки украинские оккупанты почти 190 раз нарушили режим прекращения огня, установленный договоренностями, достигнутыми в Минске, с полуночи 24 декабря.