Депутатам следует отозвать представление в Конституционный суд по антикоррупционному закону, — Корчак

Представление отдельными депутатами обращения в Конституционный суд Украины относительно неприемлемости некоторых положений антикоррупционного закона еще раз подтверждает, что существует мощное сопротивление системе е-декларирования. Однако обратной дороги уже не может быть, тогда возможен только процесс совершенствования определенных норм указанного закона.

Такое мнение высказала председатель Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак.

Конституционный суд Украины должен был проводить устное слушание по представлению 48 депутатов относительно электронного декларирования. Судебное заседание перенесли, однако общественные организации до сих пор имеют опасения, что в случае, когда суд примет некоторые положения закона неконституционными, система электронной деклараций вообще может исчезнуть.

Однако глава Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак считает, что депутаты не имеют шансов на положительное решение Конституционного суда.

«Представление депутатов было совершено еще до момента запуска системы электронного декларирования в декабре 2015 года. Поэтому я бы посоветовала этим депутатам, а это в основном представители „Оппозиционного блока“, вообще отозвать свою жалобу. Ведь понятно, что это те представители власти, которые не хотят подавать свои декларации. Когда факт состоялся, и все продемонстрировали свое состояние, говорить об обратном процессе уже не актуально», — уверена Наталья Корчак.

Субъект конституционного представления не пришел на заседание, поэтому его перенесли.

«Я считаю, что обратного пути уже не может быть, тогда возможен только путь совершенствования определенных норм закона по предотвращению коррупции, чтобы исключить обвинения в нем. В процессе своей деятельности и анализа определенных сложных моментов НАПК самостоятельно уже определило определенные проблемы, которые необходимо решить в законодательстве. Например, как понимать термин „уважительная причина“, который используется при формировании условий неподачи декларации по уважительной причине. Может ли НАПК оценивать, действительно ли причина является уважительной. То есть, для определения всех спорных моментов все же нужна практика», — убеждена председатель НАПК.