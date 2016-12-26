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На Днепропетровщине отказались выдавать гроб для «героя АТО»

опубликовано vinodelov в Пнд, 26/12/2016 - 20:04 Новость: тема тэги гео
яма

Об этом рассказал в сети украинский волонтер Юрий Мысягин. Он пишет, что военкомат города Новомосковска отказался выделять гроб для похорон погибшего украинского военного Никиты Ярового с позывным «Шайтан», чье тело до сих пор лежит в морге Днепропетровска (город декоммунизирован в Днепр).

«Обычно, когда погибает боец, форму ему выдает его военная часть, а гроб предоставляет военкомат, через который погибший призывался. «Сейчас в морге Днепра лежит тело погибшего Никиты Ярового (позывной „Шайтан“) и его тело надо передавать родным, а Новомосковский райвоенкомат отказался выделять гроб на основании полученного приказа от Министерства обороны, что теперь не военкоматы обязаны обеспечить гробами погибших, а их воинская часть. У военкоматов много работы и им некогда заниматься гробами», — пишет Мысягин.

Как оказалось, у военкоматов на Украине действительно отобрали обязанность выдавать гробы и организовывать похороны украинских бойцов, погибших в так называемой «АТО» на Донбассе. Но в известность никого не поставили. А воинские части тоже не спешат и не хотят выполнять приказ, поскольку дополнительных средств на эти цели они не получили. Так скоро дело дойдет до того, что на Украине «героев АТО» будут хоронить в мешках для мусора, если у родственников не найдется денег на погребение.

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