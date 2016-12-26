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Главная Глава ЛНР рассказал, с чего начались бои под Дебальцево опубликовано Nvb2003 в Пнд, 26/12/2016 - 20:28

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Бои под Дебальцево 18 декабря начались с подрыва на минном поле украинской разведгруппы. Об этом сегодня заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий. Подразделения ВСУ при поддержке артиллерии 18 декабря начали предпринимать попытки прорыва в районе Дебальцево. По данным Народной милиции ЛНР, потери украинской стороны составили более 50 человек убитыми и около 100 ранеными. Республика потеряла шесть военнослужащих погибшими, семь ранены.

"Была не совсем попытка прорыва, но можно сказать, что в целом выразилось потом в попытку прорыва. Все начиналось банально и просто – их разведгруппа подорвалась на минном поле, они пытались вытащить своих, для этого привлекли определенные силы и средства, более роты солдат они загнали на высоты (в районе Дебальцево)", - рассказал Плотницкий.

"Но уже на второй день, по их докладам, которые звучали в эфире, они сами говорили, что из роты – это более 120 человек, если это полноценная рота зашла, - у них осталось только два взвода", - отметил он.

"Для чего и кому нужны такие попытки "прощупывать" нас, мы, в принципе, знаем и догадываемся. Но наши ребята стойко и мужественно не просто выдержали вот это, а в очередной раз доказали, что лучше с нами им точно не нужно связываться на поле боя", - заявил глава Республики.

"Результат для них всегда будет плачевным. Я не знаю, к счастью или к радости, но это так. Не стоит им испытывать нас. Они уже неоднократно это делали, и еще ни разу у них результата не было и не будет, потому что если за ними сила, то за нами Бог", - подчеркнул Плотницкий. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее