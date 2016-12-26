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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Пнд, 26/12/2016 - 20:31

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Киевские силовики в нарушение Минских соглашений продолжают стягивать вооружение и военную технику к линии соприкосновения. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Украинская хунта по-прежнему не оставляет попытки вооружённого захвата территорий Республики, для этого стягивает вооружение и военную технику к линии соприкосновения", - отметил он.

"Так, в зону ответственности 54-й механизированной бригады для восполнения потерь и усиления подразделений на переднем крае с целью дальнейшего продолжения провокационных обстрелов осуществляется переброска вооружения и военной техники. Отмечается прибытие двух эшелонов с танками и бронетехникой, разгрузка которых проводится на одной из железнодорожных станций Артемовска", - сообщил майор.

"В районе населенного пункта Светлодарское выявлено перемещение огневого взвода САУ vz.77 "Дана" на автомобильной базе чешского производства. Именно из этих САУ украинские каратели произвели преступные обстрелы жилых кварталов Дебальцево", - добавил он.

Марочко также сообщил, что ВСУ перебросили к линии соприкосновения в район Счастья литовских наемников. Он отметил, что "украинское правительство продолжает использовать иностранных наемников в своих преступных целях".

"Так, в район населенного пункта Счастье на территорию охотничьего хозяйства прибыло четыре грузовых автомобиля "КамАЗ" с личным составом неустановленного подразделения", – сообщил Марочко.

"Форма, экипировка и разговорная речь дают нам основание считать их литовскими наемниками", – добавил представитель Народной милиции.

Марочко также сообщил, что комиссия Генерального штаба ВСУ, выяснявшая обстоятельств больших потерь в подразделениях ВСУ в районе Дебальцево, приняла решение отстранить от занимаемой должности командира 54-й бригады Горбатюка. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее