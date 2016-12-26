Небоевые потери в украинской армии превысили потери боевые

Об этом сообщает управление по связям с общественностью ВСУ. Данные таковы: боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов, а небоевые — 256.

В управлении также сообщили, что в течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в ВСУ составляют более 100 единиц. При этом за год контракты на службу в украинской армии подписали около 7,5 тысяч человек.

Также украинская армия получила 1 тыс. единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и возвращены ВСУ.

Статистика, конечно, интересная. Однако военные аналитики ее опровергают. Да, небоевые потери в украинской армии очень высокие. Причина тому — регулярное пьянство, употребление наркотиков, болезни, поножовщина. Украинские вояки нередко и постреливают друг в друга. Такие примеры есть, и немало. Но боевые потери явно занижены. Достаточно вспомнить бои на Светлодарской дуге, где потери ВСУ даже по признаниям украинских волонтеров и бойцов, достигли сотни человек.