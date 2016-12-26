Главная

Небоевые потери в украинской армии превысили потери боевые

опубликовано vinodelov в Пнд, 26/12/2016 - 20:32 Новость: тема тэги гео
vsu-alkashi

Об этом сообщает управление по связям с общественностью ВСУ. Данные таковы: боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов, а небоевые — 256.

В управлении также сообщили, что в течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в ВСУ составляют более 100 единиц. При этом за год контракты на службу в украинской армии подписали около 7,5 тысяч человек.

Также украинская армия получила 1 тыс. единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и возвращены ВСУ.

Статистика, конечно, интересная. Однако военные аналитики ее опровергают. Да, небоевые потери в украинской армии очень высокие. Причина тому — регулярное пьянство, употребление наркотиков, болезни, поножовщина. Украинские вояки нередко и постреливают друг в друга. Такие примеры есть, и немало. Но боевые потери явно занижены. Достаточно вспомнить бои на Светлодарской дуге, где потери ВСУ даже по признаниям украинских волонтеров и бойцов, достигли сотни человек.

»

Дабы "исправить" это

опубликовано Гость (не проверено) в Пнд, 26/12/2016 - 21:19

Дабы "исправить" это статистику - устроили очередную дурную атаку, так что не переживаем выродки в руководстве укропии боевые потери увеличат до "правильно цифры".

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!